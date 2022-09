Il Guardian boccia i Rangers: i 4 gol dall’Ajax (dopo 4 gol dal Celtic) certificano una difesa colabrodo

Il tecnico van Bronckhorst non ha trovato le contromisure ad un Ajax in grande spolvero, che non ha sofferto le partenze di Antony, Lisandro, Haller e Gravenberch

La difesa colabrodo e il leggero centrocampo dei Rangers, sconfitti 4-0 dell’Ajax ieri e 4-0 dal Celtic sabato, non promette nulla di buono per gli scozzesi. Specie se si pensa agli altri clienti del Gruppo A, agli attacchi straripanti del Napoli di Spalletti e del Liverpool di Klopp. Lo scrive il Guardian, che analizza l’altra partita del girone degli azzurri.

All’intervallo i campioni d’Olanda avevano il del 74% del possesso palla. Se si volesse utilizzare un numero per descrivere l’inventiva e la fantasia dei Rangers, zero sarebbe l’unico giusto. È sembrato che l’unico intento di Giovanni van Bronckhorst fosse tenere una linea bassissima e contenere i danni. In questo modo, però, va da sé che segnare è impossibile.

Per i tifosi dell’Ajax – fa notare il Guardian – la soddisfazione è doppia: van Bronckhorst, com’è noto, è un ex giocatore dei rivali del Feyenoord. Il giornale inglese riporta le parole del tecnico.

“Abbiamo subito otto gol in due partite: troppo per i Rangers, questo non deve più accadere. Si può perdere, ma non in questo modo, con tanta differenza. Il livello a cui abbiamo giocato nel primo tempo è gravemente insufficiente per essere competitivi in ​​Champions League: sembrava ci fosse una differenza di diverse categorie con gli avversari, nei passaggi, nei movimenti, nel pensiero”.

Gli olandesi dell’Ajax, di contro, hanno chiuso la partita in mezz’ora. La squadra di Schreuder non sembra soffrire le partenze di Lisandro Martinez e Antony direzione Manchester, Haller direzione Dortmund e Gravenberch direzione Bayern Monaco. Il talento non manca. Kudus, ventiduenne ghanese, ha dato spettacolo. Ma non è una novità che l’Ajax sia fucina di campioni. A chiudere la serata il gol di Bergwijn acquisto più caro della campagna estiva, arrivato dal Tottenham.