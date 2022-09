Il Giornale: finalmente a Napoli avranno dimenticato le illusioni del sarrismo

Elogio in pompa magna per il Napoli di Spalletti e De Laurentiis. Si parla di bonifica dello spogliatoio e di squadra europea

Il Giornale si unisce al coro per questo Napoli. Lo fa a firma Riccardo Signori. Addirittura con un incipit che potremmo definire eversivo (o napolista, fate voi).

Finalmente a Napoli avranno dimenticato le illusioni del sarrismo.

Wow. E prosegue:

Si può vincere e creare bellezza calcistica anche con lo spallettismo. Ovvero seguendo canoni che mettano insieme spettacolo e concretezza. Un segnale per il calcio italiano. Questo Napoli rifondato, fors’anche bonificato nello spogliatoio, sopravvissuto agli umori del presidente, è molto europeo: oggi forse la squadra d’Italia a più alto tasso di gioco europeo.

Il Giornale si chiede se non sia un Napoli costruito per fare bene più in Europa che in Italia. Secondo Signori, è più da Europa, il Napoli può puntare ai quarti di finale di Champions.

Si spinge a scrivere che:

La difesa conta sull’attento Kim che il tifo ha già adottato, ricordando forse il primo Koulibaly.