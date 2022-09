I tifosi inglesi protestano contro il rinvio delle partite: «Un’occasione persa»

Il comunicato della Football Supporters Association of England: «Il calcio è il modo migliore per unire le persone in momenti come questo»

I tifosi inglesi non sono contenti del rinvio della settima giornata di campionato per la morte della regina Elisabetta.

La Football Supporters Association of England (FSA) ha protestato ufficialmente con un comunicato.

“Riteniamo che il calcio sia il modo migliore per riunire le persone in momenti importanti come questo, siano essi momenti di gioia o di lutto. La nostra opinione è che la maggior parte dei tifosi avrebbe voluto poter andare alle partite, questo fine settimana, e poter mostrare il proprio rispetto per la regina insieme al resto dei loro compagni di squadra. Non tutti saranno d’accordo, ma molti tifosi ritengono che questa sia stata un’occasione persa per rendere omaggio al calcio”.