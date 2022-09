Gazzetta: Spalletti non vuol discutere di rinnovo, se ne parlerà in primavera

«Sono anziano, valuterò anno per anno». Aspetterà per capire i risultati e le prospettive. Sarà soddisfatto se il club userà l’opzione fino al 2024

La stagione dei rinnovi è come quella dell’amore: viene e va. Oggi la Gazzetta dedica l’approfondimento sul Napoli ai rinnovi contrattuale. E scrive anche di Spalletti (ieri Ranieri ha parlato di lui).

A proposito di rinnovi, chi non vuol discuterne è proprio il tecnico Spalletti: «Sono anziano, devo valutare anno dopo anno». È chiaro che aspetterà la primavera per capire quali saranno i risultati e le prospettive. Ma se le cose andranno per il verso giusto, l’allenatore potrà essere soddisfatto se il club userà l’opzione sul contratto, da rinnovare in automatico al 2024.