Lo rivela Kiss Kiss Napoli. Il Ceo di Apple è a Napoli per ricevere la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management. Adl lo incontrerà a San Giovanni a Teduccio

Il Napoli continua a mettere in campo interessanti operazioni di marketing per far crescere l’immagine del club sul mercato internazionale. Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club, il presidente De Laurentiis incontrerà nel pomeriggio il Ceo di Apple Tim Cook, in visita nella città partenopea per la Laurea Honoris Causa in Innovation and International Management che l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha deciso di conferirgli.

De Laurentiis è presente all’evento all’università, ma l’incontro operativo con Tim Cook andrà in scena nel pomeriggio al centro Apple di San Giovanni a Teduccio. Kiss Kiss Napoli riferisce che non è il primo incontro, e che bolle dunque più di qualcosa in pentola in merito ad una partnership tra Apple e il Napoli. Che potrebbe, dunque, dopo gli accordi con Amazon (il Napoli è l’unica squadra a portare il logo dell’azienda più ricca al mondo sulla maglia) e Armani, riuscire a chiudere un’altra collaborazione importante.

Se la partnership si concretizzasse, non sarebbe che l’ennesima conferma di una distanza abissale tra la realtà del Napoli di De Laurentiis e la narrazione che lo accompagna. Mentre qui si scrive e si discute ancora di «bancarella del torrone», il club conferma una gestione aziendale invidiabile.