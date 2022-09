CorSport: Allegri è sempre stato un gestore, impossibile giudicarlo con Pogba, Di Maria e Chiesa fuori

Non gli è mai interessato il gioco, se non nella prima fase della sua carriera, quando serviva per farsi notare. Ecco perché doveva andare al Real

La Juventus non è mai stata un insieme e basta, inteso come una squadra, ma è stata quasi sempre un insieme di campioni. Ora quei campioni sono indisponibili, dunque non si può giudicare quella che sarà, con il loro rientro, la vera Juve. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport.

“In realtà, chi vede le partite della Juventus ha rare possibilità di divertirsi. La Juve, da sempre, o almeno negli ultimi 60 anni della sua storia, è tale se ha i giocatori più forti. La Juve non è stata quasi mai un insieme, ma è stata quasi sempre un insieme di campioni”.

Per questo ha ragione quando dice che se si togliessero alle altre quadre giocatori del calibro di Pogba, Chiesa e Di Maria il risultato sarebbe lo stesso, scrive Polverosi.

“Proviamo a togliere a Mourinho, Pellegrini, Dybala e Zaniolo. A Inzaghi togliamo Barella, Dumfries e Calhanoglu, a Sarri Luis Alberto (ci ha provato, eccome, ma ora ci sta ripensando…), Milinkovic e Felipe Anderson, a Pioli Tonali, Leao e De Ketelaere. Insomma, non è la stessa cosa per nessuno. Ed è questa la ragione per cui la Juventus di Allegri, la Juventus vera, non è ancora possibile da giudicare. Si può giudicare Allegri, questo sì. E allora si può dire che è un vincente a cui non interessa il gioco. Mai interessato se non nella prima fase della sua carriera, quando il gioco serviva anche per farsi notare”.

Ai tempi della Spal, del Cagliari, insomma. Poi, al Milan e alla Juve,

“è diventato gestore e per questo ha commesso un errore grave a non accettare il Real Madrid dove ci sono dei dei fenomeni che prendono palla nella propria area, arrivano nell’area avversaria e fanno gol (Valverde domenica pomeriggio contro il Maiorca)”.

Quando riavrà i suoi campioni la Juve tornerà a vincere, conclude, poi si potrà giudicare Allegri.