Caos allo Stade de France: due uomini denunciati per violenze contro i gendarmi

“Gli inquirenti sono riusciti con le immagini a digitalizzare i volti. E’ stata poi effettuata una ricognizione con le foto dell’elaborazione dei casellari giudiziari. E questo combaciava con i due sospetti che a quanto pare erano in archivio per reati contro la legge sugli stranieri. Mentre erano in custodia di polizia, i due sospetti avrebbero confessato”.