Bianchi: «In Europa le italiane dovrebbero giocare come il Napoli di Spalletti»

La Gazzetta dello sport intervista Ottavio Bianchi, l’intervista è di Salvatore Malfitano. Riportiamo un paio di risposte dell’ex tecnico del Napoli.

«Kvaratskhelia senz’altro è una bella novità, ammetto che non ne avevo mai sentito parlare e ne sono rimasto colpito. Spero però che questa partita possa servire a far emergere qualche giovane italiano, come Raspadori. Mi è sempre piaciuto, è un calciatore in evoluzione e mi sembra anche una persona molto intelligente. Mi aspetto che faccia grandi cose».