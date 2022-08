Stessa palla, stesso palo, esito diverso: la differenza tra Lozano e Benzema

A tarda sera ci sta anche un’ovvietà: l’assist di Kvara è come quello di Vinicius. Nel calcio la differenza è tra chi la butta dentro e vince all’88esimo, e chi pareggia 0-0

Ci piace dire una ovvietà a quest’ora della giornata. È passata mezzanotte. Il Napoli ha pareggiato 0-0 a Firenze, i tifosi della Fiorentina hanno fatto ancora una volta sfoggio della propria maleducazione con un lord che ha addirittura provato a mettere le mani addosso a Spalletti.

Tornando al campo, Lozano a inizio ripresa si è divorato un gol su delizioso assist di Kvara che dalla sinistra si è accentrato e ha crossato dolce sul secondo palo: il messicano è arrivato di testa e ha incredibilmente concluso a lato.

Un’oretta più tardi, a Barcellona, sul campo dell’Espanyol, ad accentrarsi dalla sinistra è Vinicius che chiama sul secondo palo Benzema: il francese si avventa come un rapace e con una volée di destro schiaccia in rete sul primo palo. Il Madrid all’88esimo va in vantaggio 2-1 sull’Espanyol e vince la partita che poi finirà 3-1.