Roma-Cremonese, all’Olimpico finisce 1-0. Decide Smalling

Gol di testa dell’inglese nella ripresa, su calcio d’angolo perfetto di Pellegrini. Sul finale la Cremonese va vicinissima al pareggio

Finisce 1-0, tra Roma e Cremonese all’Olimpico. La formazione di Mourinho ha chiuso la prima frazione di gioco in attacco ma senza riuscire a finalizzare nessuna delle opportunità create (decisivo Radu) soprattutto nei primi minuti della partita con Dybala, Abraham e Zaniolo, poi costretto ad uscire dal campo in barella sul finire del primo tempo per un infortunio alla spalla. Al suo posto Mourinho ha inserito El Shaarawy.

Nella ripresa la Cremonese è andata vicina al gol, e lo ha fatto anche El Shaarawy, per due volte nel giro di pochi minuti. L’intesa tra Dybala e Abraham è sembrata ottima.

Al 65esimo la sblocca Chris Smalling di testa, su un calcio d’angolo perfetto battuto sul secondo palo da Pellegrini. Il difensore inglese dedica la rete a Wijnaldum. All’82’ la Cremonese di nuovo pericolosa su calcio di punizione, che però si conclude con un nulla di fatto, di poco alto sopra la traversa. Al 90′ la squadra di Alvini va ancora una volta vicinissima al pareggio. Per la Roma la serata ha rischiato di prendere una brutta piega.