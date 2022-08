Roma-Cremonese, Zaniolo esce dal campo in barella. Infortunio alla spalla

È caduto male durante un’azione in attacco, immediata la richiesta di intervento dei sanitari in panchina. Cori di incoraggiamento dei tifosi

Ennesimo infortunio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma si è fatto male sul finire del primo tempo della partita contro la Cremonese per una brutta caduta durante un’azione in attacco. Zaniolo è caduto male, ha subito avvertito il dolore e chiesto l’intervento dei sanitari in panchina. Dopo qualche minuto impiegato per valutarne le condizioni, Zaniolo è uscito dal campo dolorante, in barella, accompagnato dai cori di incoraggiamento del pubblico presente all’Olimpico. Al suo posto Josè Mourinho ha inserito El Shaarawy.