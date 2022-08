Repubblica: il Napoli su Frattesi. Il Sassuolo chiede 35-40 milioni

Giuntoli ha da tempo il suo nome sul taccuino. Sarebbe il calciatore per sostituire Fabian Ruiz che è vicinissimo al Psg

Al Napoli non piace solo Raspadori, tra le fila del Sassuolo, ma anche Frattesi. Lo scrive l’edizione online di Repubblica. Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, segue da tempo il centrocampista neroverde, che piace anche al Milan. L’addio di Fabian per il Psg potrebbe accelerare le cose. Il Sassuolo chiede tra i 35 e i 40 milioni. I rapporti tra i due club, che hanno anche in piedi la trattativa per Raspadori, sono ottimi.

A poche settimane dall’inizio della stagione, il futuro di Davide Frattesi è sempre più incerto. Il centrocampista del Sassuolo è corteggiato dal Milan – alle prese con l’infortunio di Tonali – e dal Napoli. La società campana sta trattando Fabian Ruiz con il Psg e Frattesi da tempo è sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli. Carnevali valuta il cartellino dell’ex Roma 35-40 milioni di euro, ma i rapporti tra le due società – la trattativa relativa a Raspadori potrebbe aiutare – sono ottimi.