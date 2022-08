Reina compie 40 anni: «Dicono che gli anni ti danno fiducia, ma è il contrario: hai più paura di fallire» 

L’ex portiere di Napoli e Lazio, Pepe Reina, oggi al Villareal, compie 40 anni. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Marca.

Da portiere preferisci adesso o a 30 anni?

«Negli anni assapori di più la tua posizione, ma senti anche, almeno per me, molta più responsabilità. Dicono che gli anni ti danno fiducia, ma è il contrario: sei più consapevole della (sana) paura di fallire perché da te ci si aspetta di più. Ora sento più pressione».

Un anno fa dicevi anche che pensavi più da allenatore che da portiere. Quella riflessione ha avuto qualcosa a che fare con la firma per il Villarreal?

«Nel senso di stare qui come tecnico, non c’è niente di programmato. Vorrei avere quella fortuna, sarebbe un privilegio. È vero che a questa età mi sto preparando mentalmente a ciò che verrà. Sarei entusiasta di diventare un tecnico».

Ultimamente sei meno attivo sui social, come mai?

«Sì, sono più calmo. Sono in una fase della mia vita in cui non voglio più guerre, anche se non puoi nemmeno chiudere gli occhi su alcune cose che accadono. Ma ne ho abbastanza…».