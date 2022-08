Pozzo: «Deulofeu? Non posso trattenerlo, ma finora non è arrivata l’offerta giusta. Quindi è con noi»

Alla Gazzetta: «Se spendi più di quel che ricavi non resisti 36 anni. Noi utilizziamo nel calcio lo stesso metodo di un’azienda. Il nostro bilancio è attivo».

L’Udinese è al suo 28esimo campionato in Serie A. Il presidente, Gianpaolo Pozzo, festeggia i 36 anni di gestione del club e parla alla Gazzetta dello Sport.

«C’è una struttura di professionisti. Lavoriamo sullo scouting, cerchiamo di seguire anche i talenti locali, ma ne trovi meno».

Se Beto torna al top si può sognare.

«Ha già dimostrato il suo valore, ha le caratteristiche per fare un gran campionato. E poi c’è Deulofeu che, se resta, è un valore aggiunto. Non posso trattenerlo, ma finora non è arrivata l’offerta giusta. Quindi è con noi».

Il tecnico, per la prossima stagione, sarà Andrea Sottil, un debuttante in Serie A, come prima di lui lo erano stati Gotti, Cioffi, Sottil.

«Lo stesso metro che usiamo per i giocatori. Siamo coerenti con la nostra politica. Non prendiamo gente affermata, ma che si afferma. È la filosofia sposata da sempre».

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato di vivai e sostenibilità. Ma soprattutto di tetti agli ingaggi. Voi questa politica l’avete attuata da sempre.

«Il discorso è semplice ed è una filosofia aziendale. Se spendi più di quel che ricavi non resisti 36 anni. Noi utilizziamo nel calcio lo stesso metodo di un’azienda. Il nostro bilancio è attivo. Con un patrimonio netto di oltre 200 milioni. La liquidità risultante al giugno 2021 è di oltre 50milioni, l’Ebitda di 297, il valore dello stadio di 56 milioni».