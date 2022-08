Napoli-Lecce, i convocati: ancora out Ounas e Demme, ci sono tutti gli altri. Per il tedesco terapie

L’algerino, che aveva saltato anche Firenze per affaticamento, non è citato nel report dell’allenamento odierno. Potrebbe andar via

Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. Visto che stasera al Maradona arriva il Lecce, la seduta è stata di rifinitura. Non vi ha preso parte il solo Demme, che sta ancora svolgendo terapie. Non vi sono riferimenti a Ounas, che pure era infortunato e che non era partito per Firenze. L’algerino non rientra tra i convocati, per lui ci sono sirene di mercato con interessamenti dall’Italia e dalla Francia.

Seduta mattutina di rifinitura all’SSCN Konami Training Center per il Napoli che stasera affronterà il Lecce alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico. Terapie per Demme.

