Napoli, il report dell’allenamento: Politano lavora ancora a parte, è in dubbio per Verona

L’esterno destro si era infortunato nell’amichevole col Girona. Ambrosino ha lavorato in palestra, Ounas in gruppo

Inizia ad avvicinarsi l’inizio della Serie A, previsto tra pochi giorni. Il Napoli esordirà a Ferragosto contro l’Hellas Verona, al Bentegodi. Si tratta di un posticipo, si giocherà di lunedì. Negli azzurri sono da verificare le condizioni di Matteo Politano. L’ala destra ex Inter, infortunatosi nel match amichevole contro il Girona, ha continuato a svolgere lavoro personalizzato, sebbene in campo, ed è dunque da considerare in dubbio per la prima partita di campionato. Lo comunica il Napoli nel report dell’allenamento, che segue.

Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30. Il gruppo dopo una fase di attivazione e lavoro tattico a campo ridotto ha svolto lavoro aerobico e partita a campo ridotto. Ambrosino ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Politano personalizzato in campo. Ounas e Zedadka hanno svolto l’intera seduta in gruppo.