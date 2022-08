«Mendy mi disse che era stato con 10mila donne. Quanti “no” gli ho detto prima di essere aggredita»

La stampa inglese segue con quotidiana attenzione il processo al difensore del City accusato di vari stupri. La testimonianza di una vittima: “Mi aveva sequestrato il telefono e chiusa dentro”

Il processo a Benjamin Mendy è diventato un feuilleton. La stampa inglese, e L’Equipe soprattutto, ne seguono le udienze perché ogni giorno spunta una testimonianza dolorosa e spesso pruriginosa. Il difensore francese del Manchester City è accusato di vari stupri. L’ultima vittima ascoltata in aula ha detto che lui stesso si sarebbe vantato di essere andato a letto con 10.000 donne.

La “confessione” sarebbe avvenuta dopo averla violentata nella sua camera da letto, e averle confiscato il telefono nella sua villa del Cheshire.

La donna – la prima di sette ad andare alla polizia per accusare il calciatore di stupro e aggressione sessuale – ha detto di ritenere di essere stata rinchiusa nella stanza dopo che Mendy le aveva detto che non poteva uscire e aveva promesso di restituirle il telefono se si fosse spogliata.

In una deposizione video alla polizia la donna, un’insegnante di 24 anni, ha detto di aver incontrato Mendy al Parea, un bar ad Alderley Edge, una ricca cittadina del Cheshire, l’11 ottobre 2020. Quando il bar ha chiuso, lei e alcuni amici sono andati a casa di Mendy nella vicina Mottram St Andrew.

Il giocatore le avrebbe sequestrato il telefono temendo foto del festino. Avrebbe iniziato a guardare le sue foto, alcune delle quali erano di natura intima. Racconta di aver seguito il calciatore al piano di sopra in una camera da letto che ha sbloccato usando la sua impronta digitale su un touch screen, mentre chiedeva ripetutamente di riavere il suo telefono. Ha detto di aver chiarito che non era interessata a lui. “Ho detto: non voglio fare sesso con te. Voglio andare via”.

“Quello che mi sconvolge davvero è quante volte ho detto di no. Quante volte ho detto: non voglio fare sesso con te. Sono stata molto chiara e lui non mi ha ascoltato”.

Mendy nega tutte le accuse. Il processo continua.