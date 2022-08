L’Equipe: il Psg ora corre, Neymar difende, Sergio Ramos segna di tacco (VIDEO)

Battuto il Nantes 4-0 in Supercoppa. Galtier ha portato una condizione atletica mai vista, soprattutto per quel che riguarda Messi e Neymar

Il Psg batte il Nantes 4-0 nella Supercoppa di Francia e L’Equipe celebra il nuovo gioco di Galtier e soprattutto la nuova condizione fisica dei calciatori.

Il quotidiano francese sottolinea che Neymar e Messi hanno dato spettacolo, Neymar ha persino difeso.

Messi ha segnato il primo gol, Sergio Ramos di tacco il terzo, Neymar gli altri due su punizione e rigore.

Il contrasto con le partite dello scorso anno è stato sorprendente, Lo scorso anno il Nantes aveva fatto soffrire i parigini. Aspetteremo prima di trarre conclusioni definitive ma questo Psg “made in Galtier” sembra lontano da quello del suo predecessore. Galtier ha avuto l’eleganza di rendere omaggio a Mauricio Pochettino, che ha portato il Paris al suo decimo titolo in primavera, tuttavia, con un undici sostanzialmente equivalente, non c’era granché del gioco dello scorso anno.

A Galtier piace ripeterlo, vuole essere fedele al Dna del Psg e che i suoi uomini abbiano il possesso palla. Al momento funziona. È impossibile non notare che questo coincide con una ritrovata luminosità atletica.