Legrottaglie: «Il Napoli sarà difficile da contenere, Kvara sostituisce Insigne e aggiunge qualcosa»

Nicola Legrottaglie ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com. Ha parlato del campionato appena iniziato, elogiando anche il Napoli.

“Vedo un torneo equilibrato e grande convinzione da parte di formazioni che inizialmente hanno sofferto sul mercato ma hanno saputo poi ricompattarsi e prendere sul mercato calciatori molto interessanti. Non credo ci sia una favorita ma potranno esserci delle sorprese da squadre che tutti davano per sfavorite per quanto accaduto sul mercato e invece… Vedo il Napoli che per come gioca e ha costruito la squadra sarà difficile da contenere. Kvara? Per marcarlo se vai one to one qualche difficoltà te la crea, però come squadra ci si può difendere anche contro giocatori così forti. Hanno sostituto un elemento con quelle caratteristiche e hanno aggiunto anche qualcosa in più. E’ libero di testa, è spensierato e porterà più frutti di quel che la gente si aspettava”.