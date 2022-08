Keylor Navas si allena col Psg dopo la lombalgia. Su Twitter: «Felice di tornare»

Il portiere costaricano, in trattativa serrata col Napoli, ha superato l’infortunio che non gli aveva permesso di essere convocato qualche giorno fa

Keylor Navas torna ad allenarsi. Col Paris Saint Germain, ovviamente. La trattativa col Napoli procede spedita – così si legge sui quotidiani sportivi e così riferiscono i principali esperti di calciomercato – ma intanto, sui social, il portiere costaricano si dice contento di riprendere la preparazione con la squadra francese. Lo scrive su Twitter, annunciando in sostanza di aver superato la lombalgia che (almeno ufficialmente) l’aveva fermato la scorsa settimana, tanto da impedirgli la regolare convocazione.

Ricordiamo che Galtier ha già annunciato che Navas, gran professionista, verrà ceduto. Non accetta di fare il secondo di Donnarumma. Il portiere che ha vinto tre Champions League ai tempi del Real, però, per accasarsi al Napoli, deve trovare la quadra col Psg, che dovrebbe garantirgli una lauta buonuscita volta a coprire la parte d’ingaggio che gli azzurri non possono assicurargli.