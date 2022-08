Incendi a Pantelleria, in fuga anche Tardelli e Armani

Due violenti incendi hanno costretto l’evacuazione di residenti e turisti tra cui anche il proprietario dell’Olimpia Milano di basket e il Campione del Mondo dell’82

Dopo gli incendi divampati in questi giorni in molte parti della Sicilia, questa sera è stata colpita anche l’isola di Pantelleria. verso le 19.30 cerca le fiamme hanno diviso in due l’isola, costringendo residenti e turisti alla fuga. Sono due i roghi che stanno dividendo a metà l’isola più meridionale d’Italia: uno è partito dalla località di Khamma, l’altro da Gadir.

Tra questi figurano anche il proprietario dell’Olimpia Milano di basket, lo stilista Giorgio Armani, e il Campione del Mondo dell’82 Marco Tardelli, insieme alla sua compagna, la giornalista Myrta Merlino. Proprio lei ha postato alcune immagini degli incendi spiegando che c’è il sospetto che siano dolosi.

Dopo un’estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima!! pic.twitter.com/zrunjYIfyE — Myrta Merlino (@myrtamerlino) August 17, 2022