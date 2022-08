Il Messaggero: Sarri non vuole farla passar liscia a Luis Alberto. Lo spagnolo separato in casa

E ora che fine fa Luis Alberto? Il Siviglia l’ha sedotto e abbandonato. Il Mago, negli ultimi giorni, non s’era neanche presentato a Formello, grazie allo stratagemma di un certificato medico. Aveva chiesto la cessione alla Lazio, poi è rimasto col cerino in mano visto che gli spagnoli gli hanno preferito Isco. E ora il suo futuro è un rebus. L’edizione odierna del Messaggero aggiorna sul caso che tiene banco tra i biancocelesti: secondo quanto riporta il quotidiano, Sarri non ha intenzione di fargliela passare liscia. Il rapporto tra i due è ai minimi storici. Sta di fatto che però oggi per il calciatore non ci sono offerte concrete, e il rischio di tenerlo – ma da separato in casa – è veramente dietro l’angolo