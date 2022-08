I 30 candidati al Pallone d’oro: nessun italiano, 3 della Serie A, 15 della Premier

Quelli del nostro campionato sono Leao, Maignan e Vlahovic. Non c’è Messi, Ronaldo invece sì. Benzema grande favorito.

Sono ufficiali i trenta candidati al Pallone d’oro. Non che sia un concorso da prendere come le tavole della legge però resta indicativo. E anche dai trenta candidati al Pallone d’oro è possibile constatare il declino del calcio italiano e della Serie A. Nessun giocatore italiano è nei primi trenta. Soltanto tre giocano in Serie A: due del Milan (Maignan e Leao) e uno della Juventus (Vlahovic).

Tanto per fare un confronto, dei 30 candidati 15 giocavano in Premier. Cinque in Liga (tutti del Real Madrid). Quattro in Bundesliga.

La sorpresa, per modo di dire, è l’assenza di Messi. Ronaldo invece c’è. Netto favorito per la vittoria è ovviamente Benzema grande protagonista della vittoria del Real in Champions League.