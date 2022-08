Galliani: «Non capisco perché certi tifosi si affezionino a giocatori o allenatori che non vincono e contestino chi vince»

Allegri e il risultatismo.

«Allegri è come Trapattoni: pensa che, giustamente, l’unica cosa che conti sia vincere. Io non capisco perché certi tifosi si affezionino a giocatori o allenatori che non vincono e contestino chi vince. Allegri è un grande allenatore, ma soprattutto è un vincente. E non è vero che fa giocare male le sue squadre».