Di Marzio: Raspadori, Carnevali è a Castel di Sangro per incontrare De Laurentiis

Primo faccia a faccia tra Napoli e Sassuolo per discutere di Giacomo Raspadori. Sono arrivati da poco l’ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi nel ritiro degli azzurri per discutere proprio dell’attaccante neroverde con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Le parti cercheranno di capire la fattibilità dell’affare e provare a trovare una eventuale prima intesa. Raspadori è ritenuto l’attaccante ideale per garantire a Luciano Spalletti più soluzioni tattiche: è lui il grande obiettivo del Napoli per il reparto offensivo.