De Laurentiis: «Sorteggio affascinante! Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers!»

La soddisfazione del presidente del Napoli per il sorteggio dei gironi di Champions effettuato a Istanbul. Il Napoli è nel gruppo A

Non è andata male per il Napoli, per quanto riguarda il sorteggio di Champions. La squadra di Spalletti è capitata nel gruppo A con Ajax, Liverpool e Rangers. Su Twitter, il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, esprime la sua soddisfazione, definendo il sorteggio «affascinante» e sottolineando che ancora una volta il Napoli incontrerà il Liverpool nella massima competizione europea.

Sorteggio affascinante! Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers!! Forza Napoli Sempre!!! 😊 #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 25, 2022