CorSport: Napoli-Lecce, Raspadori in pole per una maglia da titolare

L’impatto di Giacomo Raspadori su Fiorentina-Napoli è piaciuto a Luciano Spalletti, che dovrebbe scegliere Jack come titolare, domani, contro il Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il tecnico del Napoli dovrebbe fare tre o quattro cambi: inizia un periodo denso di partite e dunque è il momento di fare turnover.

“Con tre gare in otto giorni, e il Liverpool all’orizzonte, l’allenatore del Napoli valuta diverse novità di formazione. Potrebbero essere tre, forse quattro, i cambi rispetto alla sfida del Franchi, nell’elenco di chi scalpita c’è Raspadori ma anche Politano per un attacco inedito e una difesa, forse, che presenterà un centrale diverso (Juan Jesus per Kim?)”.

Raspadori prenderebbe il posto di Zielinski nel 4-2-3-1.

“Potrebbe esserci spazio anche per Politano al posto di Lozano sulla destra e in difesa Juan Jesus più di Ostigard potrebbe far rifiatare uno dei due centrali. Nell’idea di Spalletti, ma saranno decisive le prossime ore e la rifinitura odierna, il Napoli potrebbe presentare 3-4 cambi per permettere a qualcuno di rifiatare (nelle prime tre giornate la formazione non è mai cambiata) e a qualcun altro di sentirsi coinvolto dall’inizio”.