CorSport: Acerbi meritava più rispetto. Lotito lo ha scaricato pur di non affrontare Sarri e i tifosi

Sorprendente la scelta del presidente, che non si è mai ufficialmente esposto per proteggere un difensore importante per la storia della Lazio

Sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma difende Francesco Acerbi, inviso ai tifosi della Lazio e ora anche a quelli dell’Inter e scaricato da Lotito senza rispetto per un difensore che ha fatto la storia del club.

“È incredibile come un giocatore forte e un uomo dalle qualità morali indiscutibili come Acerbi sia ancora prigioniero a fine agosto di una vicenda che non ha senso. Non solo il difensore era diventato il bersaglio della tifoseria della Lazio a tal punto da provocarne la cessione ma ora è finito nel mirino anche della curva interista, che guarda caso è gemellata con quella biancoceleste”.

“Acerbi non è mai riuscito a entrare in sintonia con Sarri ma resta invece sorprendente la scelta del presidente Lotito, che non si è mai ufficialmente esposto per proteggere il giocatore dalla contestazione dei tifosi, con cui tra l’altro è in costante conflitto. Proprio lui, che ha sempre parlato della Lazio come di una famiglia, non ci ha messo molto a scaricare il giocatore e a metterlo in vendita in prestito gratuito, quindi rimettendoci anche una bella cifra, pur di non affrontare il problema prima con il tecnico e poi con la piazza. Acerbi meritava ben altro rispetto come uomo e come giocatore, considerando che resta ancora il miglior difensore biancoceleste”.