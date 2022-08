Conference League, la Fiorentina sorteggiata nel gruppo A con Basaksehir, Hearts e RFS

L’urna sorride alla squadra di Italiano, che domenica affronterà il Napoli al Franchi. Il West Ham nel gruppo B, il Villarreal nel gruppo C

La prima edizione della Conference League è stata vinta da una squadra italiana, la Roma. A qualificarsi per giocare la seconda edizione della terza competizione europea per importanza è stata invece la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La viola partiva dalla seconda fascia ai sorteggi che si sono svolti pochi minuti fa. Ebbene, il girone che ospiterà i toscani sarà il girone A, che coinvolge anche Basksehir, Hearts e RFS. Un gruppo, dunque, alla portata.

GRUPPO A

Basaksehir

Fiorentina

Hearts

RFS

Ricordiamo che in Conference giocheranno anche squadre importanti come Villarreal (gruppo C) e West Ham (gruppo B).