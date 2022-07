Ryan Jones, affetto da demenza da traumi alla testa: «Il rugby non vuole accettare la catastrofe»

Sul Guardian un’intervista all’ex capitano della Nazionale di rugby del Galles, Ryan Jones. Gli è stata diagnosticata la demenza precoce (l’encefalopatia traumatica cronica). Ha 41 anni.

«Mi sento come se il mio mondo stesse cadendo a pezzi. Sono davvero spaventato perché ho tre figli e tre figliastri e vorrei essere un papà fantastico. Ho vissuto 15 anni della mia vita come un supereroe ma non lo sono. Non ho idea di cosa mi riservi il futuro. Sono il prodotto di un ambiente che è volto tutto alle prestazioni. Non sono in grado di esibirmi come vorrei, voglio solo condurre una vita felice, sana e normale. Sento che mi è stato portato via qualcosa e non c’è niente che possa fare. Non posso allenarmi, non posso fare l’arbitro, non conosco più le regole del gioco».