Repubblica: a tradire Mertens, Dybala e Ronaldo è la convinzione fuori tempo che il talento dia l’immunità 

Servono lavoro e umiltà. Ronaldo, ad esempio, lascia lo United perché uno come lui DEVE giocare la Champions, anche se non l’ha conquistata

Su La Repubblica, Gabriele Romagnoli commenta la surreale situazione per cui calciatori come Mertens, Neymar, Dybala e Cristiano Ronaldo rischiano di rimanere disoccupati.

“Loro sono ancora grandi e il calcio è diventato piccolo o è scoccata l’ora del ridimensionamento e, come si diceva dei cimiteri, anche le tribune sono piene di insostituibili? Non si è probabilmente mai vista una squadra così titolata di campioni in cerca di estimatore. Qualcosa è cambiato e sta andando storto, soprattutto per loro”.