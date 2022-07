Prima di annunciare di voler lasciare lo United Ronaldo ha incassato un bonus da 900mila euro

Lo scrive il Sun. Non sarebbe un bonus che vincola il portoghese a restare, ma il club avrebbe trovato di cattivo gusto la tempistica dell’annuncio

Secondo quanto scrive il Sun, prima di annunciare di voler lasciare il Manchester United, Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto dal club un bonus a sei cifre. Secondo fonti molto vicine al club, la decisione del portoghese di andar via, in virtù del lauto introito incassato, non è piaciuta di certo alla società, anche se non ha fatto nulla di male, visto che il bonus gli è stato concesso dal club. La fonte ha dichiarato:

“Tutti i contratti sono stati rinnovati all’inizio di luglio e poi è uscita la notizia che Cristiano voleva andarsene. Non ha fatto nulla di sbagliato, ma alcune persone hanno suggerito che la tempistica di tutto ciò potrebbe non essere una coincidenza e CR7 potrebbe aver rivelato il suo desiderio di lasciare settimane fa”.

Il bonus non sarebbe collegato alla permanenza di Ronaldo in squadra, dunque non sarebbe obbligato a soddisfare il contratto solo perché ha ricevuto il bonus. Si tratta di un bonus che comprende alcuni residui per i diritti di immagine e bonus per il raggiungimento di alcuni obiettivi.

Il quotidiano parla di un bonus intorno ai 900mila euro, anche se la cifra non è confermata dalla fonte.