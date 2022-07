Platini e Blatter assolti dall’accusa di truffa e frode ai danni della Fifa

Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste dell’accusa che aveva chiesto un anno e otto mesi di reclusione con sospensione della pena

L’ex presidente dell’Uefa Michel Platini e l’ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti in Svizzera dalle accuse di frode risalenti al 2015. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha ritenuto di accogliere le richieste dell’accusa, che lo scorso 15 giugno aveva chiesto un anno e otto mesi di reclusione con sospensione della pena per i due imputati, che si dichiaravano innocenti.

Blatter era sotto accusa per truffa, appropriazione indebita amministrazione infedele e falsità in documenti. Platini per truffa, complicità in appropriazione indebita, complicità in amministrazione infedele e falsità in documenti. Accuse cadute.

Per anni i due sono stati banditi dal comitato etico della Fifa, che ha posto fine alla loro carriera.