Pessina torna al Monza, prestito con obbligo di riscatto

Il centrocampista torna nella società dove ha mosso i primi passi, sarà capitano. All’Atalanta 15 milioni al raggiungimento della salvezza.

Prosegue l’inarrestabile marcia del Monza per preparare la squadra per la prossima stagione di Serie A. Come ha promesso il presidente Silvio Berlusconi, la sua squadra non c’è solo per fare presenza, ma punta a disputare un campionato competitivo. Proprio per questo ha affidato a Galliani il compito di rafforzare la rosa e l’esperto AD non si è fatto attendere. Oggi il Monza ha chiuso con l’Atalanta per Matteo Pessina, il centrocampista che è cresciuto nelle giovanili biancorosse è pronto a tornare al Monza.

L’operazione si è conclusa con prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza a 15 milioni. Mercoledì le visite mediche. A Pessina è stata promessa la fascia di capitano