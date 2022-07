Napoli, Fabian non prende parte alla partitella e rientra negli spogliatoi prima dei compagni

Su Calciomercato.com le ultime sul quarto giorno di allenamento nel ritiro estivo di Dimaro. Per Olivera solo palestra con una fasciatura al ginocchio

Su Calciomercato.com qualche notizia relativa al quarto giorno di allenamento del Napoli di Luciano Spalletti a Dimaro. La seduta pomeridiana è stata più intensa del solito ed è durata due ore. Prima la squadra è stata impegnata in una fase di riscaldamento e torello, poi nel lavoro tattico. Infine la partitella a campo ridotto. Ad essa non ha partecipato Fabian Ruiz, che è rientrato prima dei compagni nello spogliatoio. E neppure Olivera, che si è dedicato solo alla palestra e che aveva una vistosa fasciatura al ginocchio. Questa mattina Olivera aveva svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato tecnico individuale in campo.