Messaggero: ad Auronzo si respira euforia, i giocatori della Lazio sono entusiasti del mercato di Lotito

Il Messaggero scrive che ad Auronzo, dove la Lazio è in ritiro, si respira un clima di euforia. Il mercato di Lotito convince la squadra, che ora pensa di poter giocarsi il quarto posto in campionato.

“Entusiasmo genera entusiasmo. Si respira un clima diverso ad Auronzo. Non è il fresco delle Dolomiti, ma la consapevolezza che la Lazio quest’anno possa davvero fare il salto in alto. Il nuovo modus operandi e i colpi ad effetto di Lotito stanno trasmettendo euforia a tutto il gruppo. È un’arma in più, questo contagio, anche magari per trattenere quei big con le valigie in mano. Luis Alberto era sbarcato pensando solo al ritorno al Siviglia, adesso si allena al massimo e dà spettacolo col suo tocco fatato. Milinkovic desidera la Champions: ora sa che, se resterà e non lascerà il suo posto a Ilic e Zieliski, ci sono ottime chance di riprendersela con questa Lazio. C’era già un laziale romano, Cataldi non si è affatto depresso dopo l’acquisto di Marcos Antonio: anzi, parte titolare, lo aiuta e prende in mano il centrocampo. Basic sembra un altro così come Felipe Anderson, finalmente più smaliziato e cattivo. Davanti è sempre il campione Pedro a dare l’esempio, già al top e cattivo in ogni allenamento. È cresciuto tantissimo Luka Romero (missile ieri da standing ovation), ma soprattutto Sarri è convinto dopo pochi giorni di aver trovato il centravanti del futuro: Matteo Cancellieri può farlo, l’allenatore ne è certo, perché ha un fisico esplosivo, tiro micidiale e fiuto”.