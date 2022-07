Lorenzo Lucca, 21 anni, va all’Ajax. Libero: «è un altro caso Verratti?»

Per 10 milioni. Ha zero presenze in Serie A. Il quotidiano: “ci hanno visto lungo loro, o siamo ciechi noi?”. Il precedente del centrocampista del Psg

Lorenzo Lucca, 21 anni, neanche una presenza in Serie A, cinque nell’Under 21, giocherà la prossima stagione con l’Ajax. Il club olandese ha chiuso col Pisa con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto intorno ai 10 (2 in più di quelli offerti dal Bologna). Visite mediche per lunedì ad Amsterdam.

Scrive Libero:

Un acquisto che, da qualunque prospettiva lo si guardi, è storico: il classe 2000 sarà il primo azzurro a vestire la maglia dei campioni d’Olanda. A settembre 2021 Lucca aveva stregato l’Italia intera con 4 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Poi il blocco: terminerà la stagione con sole 6 reti . Tutti i rumors che lo avrebbero voluto in una big italiana cessarono. E ora, le luci della ribalta. La domanda che tormenterà tanti appassionati del Bel Paese è: ci hanno visto lungo loro, o siamo ciechi noi? Sarebbe una notizia agrodolce, che offrirebbe un altro tipo di spunto: è proprio vero che per diventare profeti dalla patria bisogna allontanarsi. Già successe nel 2012 a un giovanissimo Marco Verratti, 20enne fresco di promozione in A con il Pescara di Zeman. Juventus e Napoli tentennarono, quindi ci pensò il Psg che investì 12 milioni.