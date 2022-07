La Sueddeutsche: grazie alla crisi del gas in Europa l’Arabia Saudita sconvolge il mercato del calcio   

I governi del Golfo fanno il bagno con i soldi: Macron ha spinto per il rinnovo di Mbappè perché sa quanto la Francia è legata al gasdotto del Qatar

Gli equilibri mondiali cambiano e ne risente anche il mondo del calcio. La Sueddeutsche dedica un approfondimento all’aumento pressante di potere nelle trattative di mercato da parte dell’Arabia Saudita, che sfrutta l’immissione di denaro dovuta alla crisi del gas.

Gli investitori della regione del Golfo stanno avanzando: in quella regione del mondo si stanno aprendo nuovi campi di finanziamento, perché gli europei devono in qualche modo rifornirsi di materie prime proprio in quella zona. Così, la crisi del gas in Europa si trasforma anche in un incredibile eccesso di denaro per attingere al calcio europeo.

E’ notizia della scorsa settimana l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo: 300 milioni di Euro. Mentre l’emiro del Qatar, al Psg, punta tutto su un solo uomo: Kilian Mbappé. Si può fare questo solo se si fa il bagno nei miliardi. Anche Emmanuel Macron ha contribuito a forzare la mano: sa quanto il suo Paese sia legato al gasdotto del Qatar. E ora Mbappé ha così tanto potere a Parigi che ha voce in capitolo su direttore sportivo, allenatore e anche sul futuro di Neimar.

Il nuovo eccesso di denaro nel calcio di punta è appena iniziato. Vedremo dove porterà questo cambiamento nel tempo.