Kiss Kiss Napoli: Mathias Olivera prende la 17 di Hamsik

A Napoli era libera dall’addio dello slovacco. L’uruguayano era il numero 17 anche al Getafe. In Nazionale, di solito, indossa la 16

Mathias Olivera, il nuovo terzino sinistro del Napoli, ha scelto il suo nuovo numero di maglia. E ha scelto un numero che da queste parti non è proprio indifferente: il numero 17, lo stesso con cui Marek Hamsik ha fatto le fortune del club partenopeo per oltre dieci anni e che, dal momento dell’addio dello slovacco, non era più stato utilizzato da altri calciatori. Lo ha annunciato pochi minuti fa Radio Kiss Kiss Napoli.

Olivera, che indossava la maglia numero 17 anche al Getafe, e che prende invece abitualmente il 16 nella Nazionale uruguayana, raccoglie dunque in eredità una maglia piuttosto pesante.