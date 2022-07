Giuntoli non chiude a Mertens: «È un calciatore diverso dagli altri. Deulofeu non va bene col 4-3-3»

«Dries ha un rapporto diretto con De Laurentiis. Quel che succederà in futuro non si può sapere. È un capitolo a parte, non è paragonabile ad altri calciatori».

In conferenza stampa Cristiano Giuntoli non chiude a Mertens, anzi. Dalle sue parole noi abbiamo capito che Deulofeu non verrà e che quindi resterà Mertens. Sarebbe l’eterno ritorno del populismo di De Laurentiis.

«L’altro giorno Spalletti ha detto che vuole fare il 4-3-3. Dybala era uno snaturare quello che ha in testa. Quindi vale anche per Deulofeu».

«Mertens. Con Dries ha un rapporto diretto De Laurentiis. Quel che succederà in futuro non si può sapere. È un capitolo a parte, non è paragonabile ad altri calciatori».