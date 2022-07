Gazzetta: per Simeone si tratta sul prezzo, il Verona chiede 18 milioni, il Napoli non va oltre i 15

Giuntoli ha raggiunto l’accordo con gli agenti per un quinquennale da 1,5 compresi i bonus. Affonderà il colpo appena Petagna andrà via. Il Cholito scalpita

Il Cholito Simeone ha già detto sì al Napoli e preme per accelerare. Prima, però, occorre che Petagna vada al Monza e anche chiudere l’accordo tra Napoli e Verona. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Il Cholito freme perché questa soluzione si realizzi. Non che a Verona stia male, ma la possibilità di andare a giocare nello stadio di Maradona e partecipare alla Champions, il trofeo di club più prestigioso, lo stimola. I suoi agenti cercano di tranquillizzarlo, intanto lo stesso Verona non lo sta utilizzando nelle amichevoli, per preservarlo visto che con ogni probabilità partirà”.