Gazzetta: basta col monopolio, inizia la diarchia. Inzaghi deve gestire l’alternanza Handanovic-Onana

Sono entrambi abili anche con i piedi, si contenderanno il posto. Handanovic parte in leggero vantaggio ma nessuno dei due marcirà in panchina

Simone Inzaghi ha di fronte un impegno oneroso: scegliere il portiere titolare dell’Inter della prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: chi giocherà tra Onana e Handanovic?

“è l’interrogativo più scivoloso per Simone Inzaghi, l’allenatore chiamato a rispondere”.

Entrambi sono abili anche con i piedi. A separarli ci sono alcune caratteristiche di base:

“il senso della posizione guida lo sloveno, l’esplosività e l’istinto accendono l’africano. Il capitano negli ultimi anni ha stranamente alternato miracoli a errori, a volte piuttosto marchiani, ma pure Onana deve zittire molti scettici”. “L’Inter abbandona, quindi, il monopolio e abbraccia la diarchia: da ora ci sono due pari grado a contendersi il posto, con tutti i pro e i rischi del caso. La coabitazione forzata dà al tecnico l’opportunità di scegliere il più ispirato, può essere uno stimolo positivo ma pure esasperare i rapporti”.

Inizieranno alla pari, forse con un leggero vantaggio per Handanovic per il ruolo che ha nello spogliatoio e l’anzianità di servizio, ma è difficile che uno dei due resti a marcire in panchina.

“Radu a Bologna ha mostrato quanto pericoloso sia far marcire un portiere in panchina senza dargli mai mezza chance. Questo rischio ora è escluso, semmai c’è un feeling di coppia da costruire”.