Friedkin, obiettivo Opa raggiunto. La Roma fuori dalla Borsa

Nell’ultimo giorno disponibile i Friedkin hanno superato il 95% del capitale, quota minima per procedere al delisting del titolo del club giallorosso dalla Borsa

Missione compiuta per i Friedkin. I proprietari della Roma avevano già dimostrato che è difficile che falliscano il colpo con José Mourinho e Paulo Dybala, ma oggi l’hanno confermato con l’uscita dalla Borsa. i Friedkin hanno superato il 95% del capitale, quota minima per procedere al delisting del titolo del club giallorosso dalla Borsa, chiudendo l’operazione a quota 95,5% del capitale con oltre 5,8 milioni di azioni acquistate solo nell’ultimo giorno (pari a circa l’1,3% delle quote della società).

A oltre 22 anni di distanza dalla quotazione (avvenuta nel maggio 2000), la Roma quindi si appresta ad uscire dalla Borsa

Via libera anche al loyalty program per chi ha aderito all’Opa: un programma fedeltà che permetterà a chi ha aderito di avere, oltre a scontistica sul merchandising e accesso prioritario sui biglietti per il derby, tra gli altri vantaggi anche la possibilità una volta l’anno di incontrare il Top Management per conoscere i programmi del club