Dalla Georgia con furore, è già il Napoli di Kvaratskhelia (show, due gol e assist contro l’Anaune)

Primo tempo 4-0. Avversari ovviamente modesti ma il georgiano subito in evidenza. Due gol, assist. Bene anche Anguissa l’altro protagonista del match

Kvaratskhelia. Dalla Georgia con furore, è già il Napoli di Kvaratskhelia. Il Napoli sta giocando la prima amichevole stagionale contro i dilettanti dell’Anaune. Primo tempo 4-0. Si tratta di sgambate ma il georgiano sta già mostrando i primi guizzi. In pochi minuti si è reso protagonista di due serpentine. La prima vanificata da un colpo misterioso di Petagna “leggermente” sovrappeso e il secondo accompagnato in rete da Rrahmani. Dopo 10 minuti è 1-0. Ovviamente il risultato conta zero. Al 21esimo ancora Petagna in versione Calloni su ennesimo assist del georgiano numero 77. Al 27esimo è ancora lui a segnare il 2-0 su rasoterra nell’angolino: azione nata da una percussione centrale di Anguissa.

Alla mezz’ora Kvara scucchiaia in area per Zielinski che appoggia a Lozano anche lui in versione Calloni.

Al 34esimo 3-0 con gol di Anguissa al volo su calcio d’angolo.

È sull’asse Anguissa-Kvara che arriva il 4-0 al 38esimo. Anguissa in verticale per il georgiano che col cucchiaio di sinistro salta il portiere e segna. Anche due pali colpiti dal Napoli: da Lozano e da Kvara con il tiro a giro.

Nel secondo tempo quinto gol che porta la firma di Zerbin. Al 68esimo il 6-0 di Osimhen di destro in area. Il 7-0 porta la firma di Politano nella sua classica azione da destra a rientrare per calciare di sinistro sul primo palo. Un autogol di Fellin porta il Napoli sull’8-0. I pali sono saliti a quattro con altri due legni colpiti da Osimhen e Politano.

Ecco la formazione.

Meret: Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Petagna, Kvaratskhelia.

A disposizione Contini, Marfella, Costanzo, Demme, Zedadka, Gaetano, Ambrosino, Politano, Zerbin, Ounas, Osimhen