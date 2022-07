CorSport: lo sponsor non paga, l’Inter oscura il logo. Rischia di perdere 80 milioni in 3 anni

L’Inter si trova di fronte un’altra grana: lo sponsor Digitalbits non ha pagato alcune rate scadute. Oggi il Corriere dello Sport ne scrive in un articolo a firma di Alessandro F. Giudice.

“Secondo il Sole 24 Ore, dopo l’upgrade del marchio da sponsor di manica a main sponsor, l’azienda non avrebbe corrisposto alcune rate scadute. Dall’Inter non è arrivato comprensibilmente alcun commento, neppure le classiche smentite di ufficio, ma il brand Digitalbits è intanto sparito dal sito nerazzurro: una cosa senza precedenti per uno sponsor di maglia. Pare confermato che il logo non sarà esposto neppure domani, sui tabelloni luminosi piazzati a bordo campo nello stadio di Cesena, dove l’Inter affronterà in amichevole il Lione”.

Giudice scrive che le indiscrezioni suggeriscono che si sta lavorando per risolvere la vicenda, le cui conseguenze potrebbero essere pesanti sui conti dell’Inter

“perché Digitalbits ha siglato nel settembre 2021 con la società milanese un contratto assai ricco: 85 milioni di euro in quattro anni. rimpiazzare entrate di questa dimensione non sarà per nulla semplice, soprattutto in tempi così rapidi. Se il contratto saltasse, l’Inter dovrebbe ristampare le maglie ufficiali (già acquistate da molti tifosi) senza il logo dello sponsor oppure con una nuova scritta. Dovrebbe quindi avviare un’azione legale per recuperare i danni che questa situazione inevitabilmente produrrà, a meno che le parti non si accordino per una risoluzione concordata dall’accordo che porti l’Inter a ottenere un quantum che mitigherebbe le conseguenze”.