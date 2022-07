CorSport: il Milan rinnova Maldini parlando di ‘continuità’, nulla è cambiato nella catena di comando

Ieri sera il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Maldini e Massara fino al 2024. Un comunicato stringato, scrive il Corriere dello Sport, anche se la vicenda rinnovo è durata settimane interminabili.

L’aria resta tesa, in casa rossonera.

Il nodo sta tutto in quella parola, “continuità”, scrive il quotidiano sportivo. Maldini chiedeva maggiore autonomia di scelta e movimento, avrebbe voluto diventare una sorta di secondo amministratore delegato, ma solo per l’area tecnica. Invece continuerà a decidere Gazidis.

“Alla fine, però, come confermato nel comunicato da quel ‘continuità in un percorso’, nulla è cambiato nella catena di comando. Maldini avrà la responsabilità dell’area tecnica, ma dovrà comunque passare per l’ultimo step dall’amministratore delegato. E sarà così anche quando verrà completato il passaggio della quota di maggioranza del club da Elliott a RedBird. Insomma, anche Cardinale (al di là del feeling sbandierato con Maldini) avrà l’ad come suo punto di riferimento. Continuerà ad esserlo Gazidis fin a novembre, quando si esaurirà il suo contratto”.