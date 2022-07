CorMez: la Siae svela involontariamente la vera identità di Liberato, è Gennaro Nocerino

“Il mistero sembra finalmente risolto stando al sito della Siae che avrebbe involontariamente mostrato un’indiscrezione sul vero nome del musicista incappucciato più amato d’Italia. C’è infatti una canzone di Liberato, «We came from Napoli», i cui autori indicati su Google sono il rapper inglese Gaika Tavares e appunto Gennaro Nocerino. Un primo dettaglio a cui si aggiunge l’indicazione, questa volta più diretta, essendo da parte della Siae, che indica ufficialmente Liberato come il terzo componente del trio elettronico Future Romance, composto invece sulle pagine ufficiali dei musicisti dai producer Fiorius, Bawrut e, rieccolo, Gennaro Nocerino. Due conferme indirette e incrociate svelate in prima battuta su TikTok in un video diventato virale dell’utente alexvalenty, riprese subito dal canale Instagram «The Pipol Gossip» e a ruota praticamente ovunque su Internet”.