Camossi si difende: «Jacobs è stato seguito, assistito e curato con grande professionalità»

Jacobs ieri ha annunciato il ritiro dai Mondiali. La scelta ha comportato diverse critiche. Il Corriere della Sera, ad esempio, ha scritto – e il riferimento non può che essere all’allenatore Paolo Camossi – che l’atleta meritava «scelte di programmazione di un profilo più alto». Camossi è stato intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo un estratto.

Coach, crede che Marcell sia sempre stato seguito al meglio?

«Non solo seguito, ma anche assistito e curato sempre con grande professionalità. In particolare da quando siamo arrivati negli Stati Uniti ho vissuto 24 ore al giorno con lui e so quel che ha fatto, i lavori che ha svolto. Se avessimo avuto anche solo una decina di giorni in più di abitudine all’alta intensità, tutto sarebbe stato più semplice. Ma non potevamo spostare la date dei Mondiali»