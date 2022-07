Avvenire: la Nazionale femminile è a rischio biscotto Islanda-Francia

Domani le azzurre incontreranno il Belgio, non basterà però una vittoria, ma occorre anche sperare che l’Islanda non batta la Francia già qualificata

Avvenire lancia l’allarme per la Nazionale di calcio italiana femminile. “A rischio biscotto”, titola il quotidiano. Perché domani non basterà una vittoria contro il Belgio, per passare il turno all’Europeo, ma occorrerà anche che l’Islanda non batta la Francia, che non ha più nulla da pretendere, visto che è già qualificata.

“le azzurre, all’Europeo d’Inghilterra ’22, sono arrivate alla partita del dentro o fuori, ma non dipende più solo da loro. La cinquina da choc rimediata dalla Francia all’esordio (5-1) e il sofferto pareggio agguantato con l’Islanda (1-1), rendono decisiva ai fini della qualificazione ai quarti di finale la gara di domani alle 21 contro il Belgio (diretta Rai 1 e Sky). Entrambe le nazionali hanno un punto in classifica, mentre l’Islanda, a quota due, affronterà la Francia, già matematicamente prima del gruppo D. Quindi l’Italia deve battere il Belgio e sperare che l’Islanda non batta la Francia”.