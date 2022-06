Verità&Affari: Gazidis riceverà un bonus di 20 milioni per la cessione del Milan a RedBird

Secondo quanto scrive Verità&Affari, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha diritto ad un bonus del 5% sulla plusvalenza derivante dalla cessione del Milan. A lui andrebbero 20 milioni.

“Mentre Jerry Cardinale, il fondatore di RedBird, è impegnato nel fund rising, la raccolta di fondi per finanziare l’acquisto da 1 miliardo e 200 milioni del Milan, c’è un dirigente del club rossonero che ha circa 20 milioni di buoni motivi per fare il tifo per l’ex Goldman Sachs. Si tratta dell’amministratore delegato del club, il sudafricano di origini greche Ivan Gazidis, che nel contratto ha una sorta di bonus legato alla vendita. O meglio, legato alla plusvalenza che Elliott, l’attuale proprietario, avrebbe ricavato dalla cessione del Milan. Secondo quanto ricostruito da Verità&Affari si tratta del 5% che rapportato ai 400 milioni e passa (la differenza tra i 750-800 milioni investiti da Elliott e il miliardo e 230 milioni fissato nell’accordo preliminare per la vendita) fa almeno 20 milioni di euro. Anzi qualcosa in più”.

Niente di male, scrive il quotidiano. Si tratta di un premio per il ritorno del Milan in Europa e la vittoria dello scudetto che ha aumentato il valore del club, un riconoscimento del merito di Gazidis.

“Certo che se si ragiona in questo modo, viene difficile non pensare al tira e molla che viene portato avanti sulla posizione di altri due grandi artefici del trionfo rossonero in campionato. Parliamo di Paolo Maldini e Frederic Massara che nel momento in cui scriviamo non hanno ancora rinnovato il loro contratto in scadenza a tra poche ore”.